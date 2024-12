Il penultimo appuntamento del 2024 è sicuramente col botto, e non solo perché proponeva partita di spessore e che potevano cambiare la faccia della classifica.

Nel tredicesimo turno del campionato di Eccellenza, innanzitutto, il Praia Tortora torna imbattuta dal "Guuido D’Ippolito” e, soprattutto, mantiene la vetta della classifica alla quale, invece, si avvicina la Reggioravagnese. Non riescono a vedere la luce (ancora) Bocale e Ardore, fortemente impelagati nella zona pericolosa.

Come di consueto, dunque, ecco stilato il podio del lunedì, a cura della redazione sportiva di LaC News24 che premia i migliori tre della domenica secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto, sette punti per il secondo posto e quattro punti per il terzo posto.

Il podio

Questa volta ad andare sul podio è un giovanissimo e promettente talentino in forza alla Reggioravagnese. Il talentino Pietro Battaglia, classe 2007, decide l'anticipo contro il Soriano. Il giovane attaccante, appena arrivato alla corte di mister Misiti e peraltro al suo debutto, viene servito da Baldeh dal settore di sinistra, controlla il pallone nel cuore dell'area e si gira in maniera pregevole, superando Lisi con un tiro che sbatte sul palo prima di insaccarsi.

Secondo posto e sette punti per Diego Gonzales che sfodera l'ennesima prestazione maiuscola. Il difensore del Brancaleone rimedia all'iniziale errore che era costato lo svantaggio contro il Cittanova facendo, nel corso della gara, una doppietta risultando così decisivo per i tre punti che mancavano da sei giornate. E, ancor di più, è il capocannoniere della squadra.

Chiude il podio Andrea Santangelo della Paolana. L'attaccante apre le danze nella vittoria per 2-1 sulla Gioiese ma, oltre a ciò, si propone anche come punto di riferimento offensivo bianco/azzurro.