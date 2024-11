Sono state 21 le reti realizzate nella prima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Quattro le vittorie casalinghe, un pareggio e tre vittorie in trasferta. Sono questi alcuni dei numeri dei primi 90 minuti del massimo torneo regionale. Al “Mimmo Rende” di Castrovillari, colpo esterno della Vigor Lamezia che con gol di Lucia nel primo tempo porta a casa i 3 punti.

Buona la prima anche per la Dgs Praiatortora che batte 3-1 la Gioiese, con le reti di Petrone, Maitini e Della Rocca. Di Staropoli il gol dei viola. La Rossanese cala il poker al Brancaleone: allo “Stefano Rizzo” finisce 4-1 per i bizantini di mister Aloisi, alla sua prima panchina in Eccellenza. Tra le mura amiche vince anche la Palmese: ai neroverdi basta il gol di Aristoteles Romero per avere la meglio sul Soriano. I vibonesi recriminano per un calcio di rigore non concesso per un fallo di mano in area.

La Paolana sbanca per 1-0 San Luca, vittoria esterna anche per la Reggioravagnese che vince 3-1 in casa del Cittanova. Di Cordova, Puntoriere e Gomez le reti della squadra allenata da Mesiti. Termina in parità il match tra Ardore e Bocale. I padroni di casa passano in vantaggio al 31’ con Murdaca, gli ospiti trovano subito il pari 3’ più tardi con Romano.

Al Sant’Antonio di Isola Capo Rizzuto i padroni di casa superano con un tris il Rende. Apre le danze Federico dopo appena 2 minuti dagli sviluppi di un corner, il 2-0 è di Fofana. La terza rete giallorossa arriva nella ripresa ed è firmata da Andrea Palermo, che si prende la scena con un bolide dalla distanza che non dà scampo a Filippelli.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e la prossima giornata in programma per sabato 21 (anticipo Soriano-Dgs Praia Tortora) e domenica 22 settembre.

I risultati

Ardore-Bocale 1-1

Castrovillari-Vigor Lamezia 0-1

Cittanova-Reggioravagnese 1-3

Dgs Praiatortora-Gioiese 3-1

Isola Cr-Rende 3-0

Palmese-Soriano 1-0

Rossanese-Brancaleone 4-1

San Luca-Paolana 0-1

La classifica

Rossanese 3

Isola CR 3

Dgs Praiatortora 3

Reggioravagnese 3

Palmese 3

Paolana 3

Vigor Lamezia 3

Ardore 1

Bocale 1

San Luca 0

Soriano 0

Cittanova 0

Brancaleone 0

Rende 0

Castrovillari -1

Gioiese -2

Il prossimo turno

Soriano-Dgs Praiatortora

Bocale-Isola Cr

Brancaleone-Ardore

Gioese-Cittanova

Paolana-Castrovillari

Reggioravagnese-San Luca

Rende-Palmese

Vigor Lamezia-Rossanese