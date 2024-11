Un filo sottilissimo e un equilibrio precario in vetta. Una vetta che, al momento, non sembra volere padroni. Già perché dopo dieci giornate del campionato di Eccellenza, il primo posto è sì occupato dalla Vigor Lamezia che vanta una lunghezza di vantaggio sulle due inseguitrici, ma è anche vero che prima d'ora la vetta è stata anche occupata dalla Reggioravagnese. Insomma, il mazzo di carte continua a mischiarsi, mescolando le gerarchie ma questo imminente sarà un turno altamente importante. Sarà la domenica del big match tra prima e seconda, tra Vigor Lamezia e Reggioravagnese. Ma andiamo con ordine.

L'anticipo

L'undicesimo turno del massimo campionato regionale si aprirà con il consueto anticipo del sabato e che vedrà contrapposti Paolana e Soriano, in programma alle 14:30 (così come le gare della domenica). Si parte subito dunque con una sfida di livello e delicata, anche perché entrambe sono reduci da una sconfitta. Pesante la posta in palio, poiché potrebbe alimentare o compromettere la corsa ai play off.

Settimana complicata inoltre per la Paolana, che ha ufficiosamente cambiato allenatore in panchina, con l'arrivo di Andreoli, ma indignata da alcuni episodi della notte scorsa poiché ignoti hanno imbrattato con insulti le mura dello stadio. Insomma, adesso si deve pensare solo al campo, perché dall'altra parte c'è un Soriano che ha voglia di rifarsi e di centrare la seconda vittoria esterna di fila.

Il programma della domenica

I fari del pomeriggio saranno tutti puntati sullo stadio d'Ippolito di Lamezia Terme dove, ad affrontarsi, saranno Vigor Lamezia e Reggioravagnese. Uno spartiacque che non sarà decisivo ai fini della stagione ma certamente indicativo su dove potrà pendere la bilancia. Ruano contro Cordova, Puntoriere contro Condemi, Baldeh contro Spanò. Insomma le aspettative non mancano per una gara da categoria superiore. Un dato curioso è che entrambe sono le squadre più prolifiche nel secondo tempo con 12 reti a testa. C'è però una squadra in agguato e pronta ad approfittare di questo scontro, e si tratta del Praia Tortora. La formazione di mister Aita, infatti, è attualmente seconda (insieme alla Reggioravagnese) a meno uno e con un risultato positivo potrebbe superare entrambe o guadagnare terreno su una delle due. I tirrenici però saranno chiamati alla trasferta di Bocale, contro un avversario ferito e che deve cercare di levarsi al più presto dalla zona playout e che non vince da sei turni. Praia Tortora squadra più prolifica nel primo tempo con 13 esultanze.

La Rossanese farà visita all'Ardore. Questi ultimi sono ancora a secco di vittorie e contano il peggior attacco del torneo con tre reti siglate, ma le formazioni di Criaco sono sempre difficili da affrontare. Rossanese che è invece in un buon momento ed è reduce da tre vittorie consecutive e quattro risultati utili di fila, a soli tre punti dal secondo posto. Buon momento anche per l'Isola Capo Rizzuto che arriva da due successi consecutivi e che domenica ospiterà il Castrovillari, reduce dal successo di sabato scorso. La formazione di Gregorace ha già dimostrato di poter insidiare la zona playoff, ma i Lupi del Pollino hanno fatto vedere di quanto possano essere pericolosi in trasferta e, inoltre, sono quasi invulnerabili nella ripresa (un solo gol subito). Impegno interno per la Palmese che ospita il fanalino di coda San Luca. Una gara da non sottovalutare per la squadra di Zito, anche perché a parte l'ultimo posto, il San Luca si sta giocando la semifinale di Coppa Italia Dilettanti.

Punti in palio importanti, soprattutto per la posizione in classifica, per Brancaleone e Gioiese che potrebbero fare un bel balzo dalla zona playout. Gara ostica tra due squadre spigolose, con i Leoni rossoblù che sono al momento la squadra meno battuta in casa. Chiude il programma Rende-Cittanova, molto più delicata per i padroni di casa.