Sette vittorie conquistate su otto incontri disputati, 22 punti totali con 73 reti fatte e solo 6 subite. Il ruolino di marcia è da dominio totale, ed è servito alla Eugenio Coscarello Women, guidata in panchina da mister Silvio Greco, per vincere il campionato di Eccellenza femminile e volare in Serie C.

Un torneo che le ragazze della Coscarello hanno conquistato con 3 punti di vantaggio sul Cosenza, un avversario temibile che ha dato filo da torcere alla squadra del presidente Francesco Coscarello.

Derby decisivo

Decisivo è stato il successo per 3-2 della Coscarello nel derby d’andata contro le lupacchiotte, mentre al ritorno le due formazioni hanno pareggiato 3-3. Nel doppio confronto contro le rossoblù sono dunque arrivati 4 punti che hanno influito notevolmente nell’epilogo finale della stagione a favore della squadra di mister Greco.

L'ultima giornata

La certezza del trionfo, per la squadra di Castrolibero, è arrivata all’ultima giornata in casa del Cittanova. È bastato un gol di Maria Siciliano per i 3 punti fondamentali per garantire il salto di categoria. Adesso per la Coscarello la possibilità di giocare nella prossima stagione in Serie C e dare seguito ai tanti progetti in cantiere che hanno portato la società ad affermarsi negli ultimi anni nel panorama calcistico calabrese, sia con i settori giovanili che con il calcio femminile.