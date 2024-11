Renato Mancini non allenerà la Gioiese. L'avventura in viola, seppur annunciata, in realtà non ha mai preso ufficialmente il via. A quanto pare, infatti, la mancanza di una firma sul contratto e motivi personali hanno impedito al tecnico di ratificare l'accordo.

Dopo aver comunicato la decisione e aver discusso con la società, Mancini ha scelto di separarsi dalla squadra pianigiana. La squadra, dopo qualche amichevole di rodaggio, aveva iniziato bene in Coppa Italia Dilettanti. Sembrava che le cose iniziassero a mettersi per il verso giusto, ma un primo segnale negativo si era già percepito ieri nella sconfitta con il risultato di 3-1 alla prima di campionato in casa del Digiesse Praia Tortora. Team palesemente privo di mordente per cause ancora da decifrare.

Adesso il club del presidente Martino si trova senza il timoniere scelto per affrontare l'annata calcistica. In attesa di novità, da domani guiderà gli allenamenti Giuseppe Infusino.