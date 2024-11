Triplice fischio per le partite della 30esima giornata del campionato di Eccellenza, e più in generale per la regular season. In questa domenica, in cui si festeggia la festa dei lavoratori, il massimo campionato di calcio regionale ha visto le squadre scendere in campo per disputare l'ultimo turno del torneo. Adesso, spazio a play off e play out.

Di seguito i risultati finali, la classifica e gli accoppiamenti per la post season

I risultati

Boca Melito-Bovalinese 2-1

Gioiosa J.-Paolana 1-1

Isola CR-Cotronei Caccuri 0-2

Locri-Gallico Catona 2-2

Reggiomediterranea-Morrone 1-1

Scalea-Roccella 2-0

Sersale-Soriano 6-2

Stilomonasterace-Acri 2-3

Classifica finale

Locri 75

Reggiomed 55

Paolana (-1) 54

Morrone 52

Acri 48

Scalea 47

Sersale 47

BocaMelito 39

GallicoCatona (-1) 38

Soriano 38

StiloMonasterace 37

Gioiosa Jonica 37

CotroneiCaccuri37

Isola CR 31

Bovalinese 21

Roccella 10

Accoppiamenti play off

Reggiomediterranea-Acri e Paolana-Morrone

Accoppiamento play out

Cotronei Caccuri - Isola CR