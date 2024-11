Si segna di meno, nel campionato di Eccellenza, e mancano i bomber dai grandi numeri. Per intenderci subito, siamo ben lontani dai 27 gol che l’anno scorso, alla giornata numero ventisei, annoverava Alfredo Trombino della Morrone. Oggi ci ritroviamo in vetta, con 12 centri, un calciatore infortunato, che ha saltato 5 partite (Russo dell’Isola) ed un altro arrivato a dicembre (Fioretti della Reggiomediterranea). A quattro turni dalla fine, tutto può ancora succedere, anche perché a quota 11 troviamo Colosimo della Promosport e Le Piane del Rende, anche loro in corsa per conquistare il titolo di miglior bomber del torneo di Eccellenza. A proposito dell’Isola Capo Rizzuto, la squadra allenata da Francesco Maiolo ha altri due calciatori in corsa per vincere la classifica marcatori: si tratta di Leto e Cataldi, entrambi a quota 10, così come Salvador della Reggiomediterranea e Simone Caruso dello Scalea. Anche Mateucci con 9 reti può ambire al primato.

La classifica dei marcatori

12 reti: Russo (Isola Capo Rizzuto, 4), Fioretti (Reggiomediterranea, 2)

11 reti: Colosimo 2 rig. (Promosport), Le Piane (Rende, 3)

10 reti: Cataldi, Leto 2 rig. (Isola Capo Rizzuto), Salvador (Reggiomediterranea), Caruso S. (Scalea, 3)

9 reti: Mateucci (Stilomonasterace, 1)

8 reti: Montero (Brancaleone, 4), Azzinnaro (Paolana, 3), Angotti 4 rig. (Promosport)

7 reti: Condemi, Spanò (Gioiese), Nicoletti (Morrone), Nesticò 2 rig. (Sersale), Papaleo G. (Stilomonasterace)

6 reti: Sanna (Scalea), Gallini (Sersale)

5 reti: Takyi (Gallico Catona, 2 con la Reggiomediterranea), Catania (Gioiese), Ientile (Gioiosa Jonica), Mandarano 2 rig. (Paolana), Baclet 2 rig. (Promosport), Franzò, Puntoriere (Reggiomediterranea), Scarpelli (Rende), Merante (Sersale), Greco 2 rig. (Soriano)

4 reti: Sapone (Bocale), Carbone, Dantraccoli, Galletta G. (Brancaleone), Calivà, Roversi 1 rig. (Gallico Catona), Curcio 1 rig., Lazzarini (Gioiese), D’Andrea (Isola Capo Rizzuto), Misuri (Morrone), Cassaro 2 rig., Perri 1 rig. (Scalea), Cannitello, Chiarello 2 rig., Macrì 1 rig. (Soriano)

3 reti: Borrello, Nucera (Brancaleone), Sofrà (Gallico Catona), Pesce 2 rig., Staropoli (Gioiese), Criniti, Del Gaudio (Gioiosa Jonica), D’Amico (Isola Capo Rizzuto), Azzinnari, Cardamone 1 rig., Raimondo, Tuoto (Morrone), Neves, Olivares (Paolana), Caddy, Mercurio, Scozzafava, Vitale (Promosport), Della Rocca (Rende), Llama (Scalea), Kone (Sersale, 1 con la Promosport), Raso (Soriano, 1 con il Gioiosa Jonica), Aiello (Stilomonasterace)

2 reti: Groccia, Scognamiglio (Acri), Gille, Scoppetta (Bocale), Gatto G., Lavrendi (Gallico Catona), Panetta, Tromba (Gioiosa Jonica), Dolce (Isola Capo Rizzuto), Bilotta (Morrone), De Luca, Mollo (Paolana), Villella (Promosport), Costantino, Tersinio (Reggiomediterranea), Alassani, Riconosciuto, Sidoti (Rende), Caruso G. (Scalea), Caliò 1 rig., Tassoni (Sersale), Maroudas, Tormann (Soriano), Figliomeni, Riitano, Rocca (Stilomonasterace)

1 rete: De Vita, Giordano 1 rig., Puscas I., Rosi, Sheriff, Zollo (Acri), Arigò, Candito, Cormaci, Di Biagio, Triolo (Bocale), Candito, Favasuli, Spitale 1 rig., Trimboli (Brancaleone), Artuso, Bonadio 1 rig., Calarco, Faye, Foti, Garcia, Marcianò, Scopelliti 1 rig., Taverniti (Gallico Catona), Benkhalqui, Dascoli, Guerrisi, Saccà (Gioiese), Arena, Ferrara, Ingredda 1 rig., Ir Nasr, Marulla (Gioiosa Jonica), Caterisano, Giordano, Liviera Zugiani, Periti, Zicchinello (Isola Capo Rizzuto), Aiello, Amendola, Barbieri N., Canonaco, (Morrone), Bernardi, Corapi, Gualtieri, Neves, Ramacciotti (Paolana), Casella, De Martino, Mannarino, Rekik, Umbaca 1 rig., Trentinella (Promosport), Ballerini, Barnofsky, Cordova, Meskar, Nasuti, Trepat, Verduci 1 rig. (Reggiomediterranea), Chiodo, Corbo, Mazzotta 1 rig., Tommasi (Rende), Chemi, Frasson, Gaudio (Scalea), Badibanga, Cristaudo, Gaspar, Pascuzzi, Scalise, Verso (Sersale), Guerrisi 1 rig., Espinosa, Martinez, Mercatante, Miceli (Soriano), Aiello M., Coluccio, Florio, Papaleo R., Sorgiovanni (Stilomonasterace)

Autoreti

Tassoni (Sersale) pro Acri

Calandra (Scalea) pro Bocale

Scarpelli (Rende) pro Scalea

Barbieri N. (Morrone) pro Sersale

A tavolino

Reggiomediterranea – Acri 3-0 (1ª giornata) per la posizione irregolare di un calciatore