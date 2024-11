La formazione vibonese pareggia in casa del Gioiosa Jonica e perde terreno dai giallorossi. Tutti i finali

Il campionato di Eccellenza calabrese è sceso in campo per disputare la decima giornata. Ad aprire il turno, nell'anticipo di ieri, il derby di Lamezia Terme fra il Sambiase e la Vigor.

La stracittadina si è colorata di giallorosso, con la vittoria della formazione allenata da Claudio Morelli, che si è imposta per 2-0 sui biancoverdi del neo allenatore Danilo Fanello, accolto comunque con affetto e con uno striscione dai suoi ex tifosi del Sambiase. Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno, in programma nel fine settimana del 18 e 19 novembre.

I risultati della decima giornata

Sambiase-Vigor Lamezia 2-0 (ieri)

Bocale-Isola CR 1-1

Cittanova-Morrone 5-1

Gioiosa Jonica-Soriano 1-1

Palmese-Brancaleone 1-1

Rende-Dgs Praiatortora 1-2

Scalea-ReggioRavagnese 0-0

Stilomonasterace-Paolana 1-0

Il prossimo turno

Dgs Praiatortora-Brancaleone

Isola Capo Rizzuto-Rende

Morrone-Bocale

Paolana-Scalea

ReggioRavagnese-Gioiosa Jonica

Soriano-Sambiase

Vigor Lamezia-Cittanova





La classifica

Sambiase 23

Soriano 21

Cittanova 18

Vigor Lamezia 16

PraiaTortora 16

Rende 15

Palmese 15

Brancaleone 15

Scalea 14

Reggio Ravagnese 13

Bocale 12

StiloMonasterace 10

Gioiosa J 9

Isola CR 9

Morrone 5

Paolana 3