Un momento idilliaco in campionato per la Gioiese in Eccellenza macchiato, però, dalla notizia di questa mattina da parte del Tribunale Federale Nazionale che ha inflitto un ulteriore punto di penalizzazione alla squadra viola e che si aggiunge ai già due che portava sul groppone in classifica. Con questo ulteriore punto in meno, il club viola rimane comunque settimo in classifica ma non più a 24 punti, bensì a 23 e a più uno su Palmese e Soriano.

La nota della Società

In serata, comunque, è arrivata la replica della società attraverso una nota ufficiale: «La Gioiese, in merito al comunicato ufficiale n. 103 e pubblicato il 14 gennaio scorso dal Comitato Regionale Calabria, intende specificare quanto segue: nel mese di luglio la nostra società, in seguito alle vertenze degli allenatori Nocera, Quattrone e La Serra, risalenti alla precedente gestione del presidente Raso e relative alla stagione 2022/23, aveva patteggiato con la Procura Federale, ricorrendo all'art. 126 del Codice di Giustizia, ottenendo la possibilità di cumulare i tre casi (anziché trattare ogni vertenza singolarmente) e ricevendo dalla stessa una penalizzazione di due punti da scontare nel campionato in corso più una sanzione pecuniaria».

«Trascorsi i termini temporali previsti per l'adempimento della stessa sanzione e quindi decaduto il precedente accordo con la stessa, la Procura Federale ha riaperto il procedimento disciplinare, deferendo la società avanti al Tribunale Federale. Nonostante un nuovo accordo, tramite il legale della società Avv. Sergio Zumbo e la stessa Procura Federale Figc, facendo riferimento all'art. 127 del Codice di Giustizia e quindi mantenendo invariata la situazione precedente, ovvero la penalizzazione di due punti, il Tribunale Federale, all'esito dell'udienza tenutasi il 14 gennaio, non ha però dato seguito all'accordo tra la Procura Federale e la Società, rappresentata dall'avvocato Zumbo spiegando come la sanzione non poteva essere ridotta in quanto la giurisprudenza sportiva non contemplava la possibilità di trattare tre casi contemporaneamente».

«Pertanto, così appare evidente dalla pronuncia del Giudice, lo stesso Tfn ha annullato il precedente patteggiamento applicando una penalizzazione di tre punti, uno per ogni vertenza subita. Si specifica che i tre punti non vanno ad aggiungersi ai due già scontati, ma vanno a sostituirli, comportando quindi una penalizzazione di tre punti. A ogni modo, la società del Presidente Martino sta attendendo le motivazioni della decisione e, successivamente, presenterà formale appello, sul quale sta già lavorando l'avvocato Zumbo».