Castellano e Perri salteranno la sfida con la Vibonese. In Promozione il San Lucido vince a tavolino il match con la Juvenilia

CATANZARO – Il giudice sportivo del Comitato regionale calabrese ha squalificato per una giornata Berlingieri (Corigliano), Riolo (Cutro), Marotta (Scalea), Cormaci (Gallico Catona), Castellano e Perri (Paolana). Questi ultimi due salteranno dunque il match con la Vibonese che si giocherà domenica al Tarsitano di Paola. In Promozione è stata deliberata la vittoria a tavolino per il San Lucido in merito alla gara con la Juvenilia del 21 settembre scorso.