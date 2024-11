Lo trovi lì nel mezzo a battagliare, puntuale come sempre. Quantità e qualità. Un mix perfetto, al quale aggiungere dinamismo e sagacia tattica, carattere e personalità. Uno come Giuseppe Sapone lo vorresti sempre nella tua squadra, proprio per tutte queste doti che mette al servizio dei compagni e dello staff tecnico. Le sue prestazioni sempre in ascesa meritano pertanto il primo posto, per quanto riguarda la tredicesima giornata, nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Giuseppe Sapone è pertanto il migliore nel turno numero tredici e conquista i dieci punti che spettano al leader di giornata.

Alle spalle del centrocampista del Cittanova troviamo due difensori, due autentiche sorprese, due pilastri di quelle che sono le migliori difese del torneo. Parliamo di Sasha Giorgetti del Soriano, in grado fra l’altro di agevolare la rete della vittoria dei suoi, e di Valentino Frasson, giovane e duttile difensore, con il vizio del gol fra l’altro, alla terza prodezza stagionale, micidiale nel farsi trovare pronto in occasione dei calci da fermo. Per entrambi una nuova nomination nella Top Ten di Zona D.

A seguire ecco Grosso della Dgs Praia Tortora: la rete di Isola è solo la ciliegina sulla torta di un rendimento sempre costante. E a proposito di costanza: il “golletto” di Catania, puntualmente pesante, non manca mia e quindi è normale ritrovarlo in una Top Ten che premia appunto la costanza di rendimento. Lo stesso discorso vale per Santiago Mateucci dello Stilomonasterace: che sia su rigore oppure su azione, il timbro lo lascia sempre.

Completano la graduatoria dei migliori di giornata Infusino del Cittanova, Crucitti del Sambiase, Barbieri della Morrone e Tuta dell’Isola Capo Rizzuto. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) del torneo di Eccellenza per quanto riguarda il rendimento.