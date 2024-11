Il 13 giugno le semifinali mentre il 20 la finalissima per il salto di categoria

I play off di Eccellenza slittano di una settimana. Questa la decisione del Consiglio di Presidenza del CR Calabria riunitosi questo pomeriggio in videoconferenza.

«L’apertura degli impianti sportivi a partire dal primo giugno e l’accoglimento delle istanze delle società partecipanti hanno contribuito a determinare tale scelta», si legge in una nota del comitato regionale della lega calcio.

«La volontà di rivedere pubblico sugli spalti non esclude la necessità di mantenere alta la guardia per quel che concerne la prevenzione del contagio da Covid-19 – continua la nota-. Le norme prevedono il limite del 25% di capienza autorizzata, fino ad un massimo di 1000 persone, posti assegnati e distanza minima di 1 metro tra gli spettatori. Il primo turno verrà disputato il 6 giugno, le semifinali il 13 giugno e la finalissima il 20 giugno. Eventuali gare non disputate verranno recuperate nel mercoledì immediatamente successivo».