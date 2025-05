L'estate e il vero calciomercato non sono ancora iniziati, ma la temperatura è già bollente intorno al calcio dilettantistico dal momento che a solo una decina di giorni dalla fine della stagione sportiva, tanti e frenetici sono i movimenti.

Nocera alla Virtus Rosarno

Tra le squadre ambiziose nel prossimo massimo campionato regionale c'è sicuramente la Virtus Rosarno che vuole allestire una rosa competitiva dopo quasi un trentennio di assenza. Prima della rosa, però, bisogna avere un tecnico, e anche in questo la dirigenza amaranto ha sparato i fuochi d'artificio: ufficiale l'ingaggio di mister graziano Nocera. Sarà lui a guidare il club rosarnese nella stagione 2025/26 e, di certo, il profilo in questione non ha bisogno di presentazioni. Tecnico calabrese di grande esperienza, mister Nocera approda alla Virtus con entusiasmo e determinazione, puntando sulla crescita del progetto tecnico e sulla valorizzazione dei talenti del territorio.

Il curriculum di Nocera

Uno dei maggiori pilastri del calcio dilettantistico calabrese e non solo per le oltre 400 panchine alle spalle, ma anche per la sua preparazione tattica, il carisma e la capacità di creare gruppi coesi e competitivi e per i risultati ottenuti negli anni.

Nel corso della sua carriera da giocatore ha collezionato oltre 400 presenze nei professionisti, indossando le maglie di Cosenza, Castrovillari, Nocerina, Catania, Tivoli e Palmese (Palma Campania). A queste si aggiungono oltre 300 presenze in Serie D con Gioiese, Hinterreggio, Rosarnese, Palmese e Rossanese. Un curriculum di assoluto rilievo, che conferma il profilo di un professionista serio, competente e fortemente radicato nel calcio calabrese.

Inizia poi il percorso da allenatore con Bagnarese e Bovalinese, poi l'inizio di tanti successi: nella stagione 2020/21 guida la Cittanovese in Serie D; nella stagione successiva è sulla panchina della Gioiese dove vince i play off nel campionato di Promozione e l'anno seguente, sempre con la squadra viola, scrive un pezzo di storia indelebile conquistando un clamoroso triplete (Eccellenza, Coppa Italia Dilettanti e Supercoppa); nella stagione 2023/24 è alla guida del Cittanova in Eccellenza dove arriva alla finale play off mentre nell'anno appena trascorso è stato responsabile dell'Under 19 Rappresentativa Calabria, disputando il Torneo delle Regioni.