La Paolana batte il San Luca e conquista 3 punti importanti in ottica play off. Successo in chiave salvezza per il Bocale che supera l’Ardore. Recupero a metà tra rossoblù reggini e bizantini: gara sospesa per pioggia al 45’ sullo 0-0

Pomeriggio di recuperi, quello odierno, nel mondo del calcio dilettantistico calabrese. Nel campionato di Eccellenza erano in programma tre sfide, rinviate lo scorso 12 gennaio per maltempo e valide per la sedicesima giornata: Paolana-San Luca, Brancaleone-Rossanese e Bocale-Ardore.

Incredibile, ma vero, il match tra Brancaleone e Rossanese è stato nuovamente rinviato per impraticabilità di campo a causa della pioggia caduta sulla cittadina del reggino. Si è giocata invece regolarmente Paolana-San Luca, gara chiuse con la vittoria dei cosentini per 4-3. L'altro match tra Bocale e Ardore è invece ripreso dal secondo tempo, dopo che lo scorso 12 gennaio era arrivata la sospensione sullo 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Oggi pomeriggio successo per il Bocale che conquista 3 punti importanti in chiave salvezza. Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica

Vigor Lamezia 41

Reggioravagnese 35

Praiatortora 34

Paolana 32

Rossanese 30*

Isola CR 29

Soriano 28

Palmese 28

Gioiese 26

Brancaleone 23*

Cittanova 21

Castrovillari 18

Bocale 15

Ardore 13

San Luca 7

Rende 5