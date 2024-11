Gli ultras della Gioiese accolgono con entusiasmo il nuovo mister Renato Mancini presentato in conferenza stampa venerdì sera a Gioia Tauro, e uno dei responsabili del tifo organizzato, Salvatore Maio, addirittura torna in città da Milano, esclusivamente per dargli il benvenuto, e la mattina successiva riparte verso il Nord Italia.

È vero quando si dice che l'amore vero supera ogni ostacolo. La storia di Salvatore ne è l'emblema. Tifosissimo viola fin da piccolo, costretto per lavoro ad emigrare al Nord, lontano dalla propria terra e dalla famiglia, quando la sua squadra del cuore chiama, lui non ci pensa un attimo, prende l'aereo e viene a sostenerla.

«Nonostante la distanza e gli impegni lavorativi – spiega Salvatore - appena abbiamo ricevuto la chiamata del presidente che ci ha avvertiti che ci sarebbe stata la presentazione del mister e di diversi giocatori, ho controllato subito come arrivare giù a Gioia Tauro e fare di tutto per essere presente e stare vicino la società».

Gli ultras Viola 2001 sono guidati da Mino Cutrí. Rappresentano l’anima della squadra. È un senso di appartenenza viscerale, una fede incrollabile che lega il gruppo al club calcistico della propria città. Un autentico stile di vita che mette in risalto radici e identità. Con sacrifici, passione, oltre ogni categoria, gli ultras restano vicini alla squadra. La passata stagione, dal sogno per la conquista della Serie D si è passati all’incubo della retrocessione in Eccellenza. Ma l’insediamento della nuova società targata Martino ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente.

«Si dimentica l’anno passato, un anno orribile per tutti, e si riparte da zero – afferma Mino Cutrí -. In questo torneo si ricomincia. Mister Mancini è una garanzia. Siamo estremamente fiduciosi. La squadra sarà seguita da tante persone. Il presidente fa una buona impressione a tutti e sta facendo riavvicinare la gente alla Gioiese». La compagine viola si candida a essere protagonista di un avvincente massimo campionato regionale, e un fattore fondamentale, come già avvenuto nelle stagioni più vittoriose, sarà poter contare sul sostegno dei propri encomiabili tifosi.