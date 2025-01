Anno nuovo... ambizioni vecchie. Il 2024 ci ha ormai salutati, congedandosi dalle vite di ognuno e lasciando spazio al 2025, un anno ancora immacolato certo, ma che si porta dietro la continuazione della stagione dilettantistica che nuova non è.

Dopo la pausa invernale ritorna in campo il campionato di Eccellenza, in occasione della sua quindicesima giornata (ultima d'andata). Questo weekend, dunque, segnerà esattamente metà percorso, aprendo le porte al girone di ritorno dove i punti peseranno il doppio, dal momento che non saranno più recuperabili. Tante le ambizioni, come le quattro di vetta racchiuse in soli tre punti, o la rincorsa salvezza.

L’anticipo

Il massimo campionato regionale apre il nuovo anno con il consueto anticipo e, a inaugurare il 2025, saranno Bocale e Rossanese. Due squadre agli antipodi della Calabria e divise da circa tre ore di viaggio. La distanza però è tanta anche in classifica, con i padroni di casa in piena zona playout e che devono lasciarsi al più presto alle spalle il girone d'andata e invertire la rotta. Quanto ai rossoblù, invece, l'obiettivo è iniziare l'anno così come l'avevano lasciato: vincendo e accarezzando il miraggio dei vertici, con la vetta distante solo tre lunghezze.

Le gare della domenica

Intenso il calendario della domenica che apre l'anno col botto dal momento che presenta già un big match: la capolista Praiatortora, infatti, farà visita alla Reggioravagnese e i punti in palio qui sono davvero alti. Innanzitutto l'attuale capolista, e fresca vincitrice della Coppa Italia Dilettanti, vuole mantenere il primato anche se di fronte il macigno è grande. La Reggioravagnese aveva chiuso male il 2024 con la brusca sconfitta in casa della Gioiese e le dimissioni (poi rientrate) di mister Misiti. Adesso il club amaranto vuole ritornare a correre e riaprire i giochi per il primo posto.

Di questo big match potrà e dovrà approfittarne la Vigor Lamezia impegnata in casa contro il San Luca. Vigorini che vedranno inoltre l'esordio in maglia biancoverde di bomber Fioretti, deciso a bagnarlo con un gol. Il San Luca invece apre il 2025 nello stesso stadio in cui ha finito il vecchio: il “D'Ippolito”, terreno in cui ha accarezzato l'impresa della vittoria della Coppa Italia Dilettanti. I giallorossi di Lio sono in piena corsa salvezza.

Trasferta insidiosa per l'Isola Capo Rizzuto che farà visita a una Palmese rivoluzionata nell'organico. Il club neroverde ha vissuto alti e bassi nella prima metà di stagione e per questo, nel girone di ritorno, è intenzionata a svoltare. Quanto agli isolani, invece, Gregorace ha dato forma e identità come testimoniano gli otto clean sheets (solo la Vigor Lamezia con nove ha fatto meglio). I giallorossi vogliono mantenere la zona play off.

Appaiati con i giallorossi sulla griglia play off c'è la Paolana che invece ospiterà il Cittanova. I tirrenici per il momento in linea con gli obiettivi, seppur qualche rallentamento di troppo, mentre il Cittanova di Crucitti non può più permettersi altri passi falsi per non cadere definitivamente nella fanghiglia dei play out che alla vigilia della stagione sembrava solo utopia.

Ai play off, in un certo senso, guarda anche il Soriano che ha cambiato molto nel mercato invernale e, soprattutto, è orfano di Fioretti. Nulla è ancora compromesso ma i rossoblù dovranno innanzitutto iniziare bene l'anno, vincendo in casa contro la Gioiese, con quest'ultima che come detto è riuscita a fermare la Reggioravagnese due settimane fa.

Tre punti che sarebbero come ossigeno per Brancaleone e Castrovillari. I leoni di Marcianò ospitano un Castrovillari rivoluzionato e ben diverso, soprattutto nell'organico dal momento che è in piena emergenza. Chiude il calendario della domenica Rende-Ardore, in un match che sa tanto di ultima spiaggia: chi sbaglia rischia già grosso. Tutte le partite saranno in programma a partire dalle 14:30.