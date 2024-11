I catanzaresi ospiteranno una delle tre capoliste del torneo, reduce dal Ko in Coppa. Derby reggino fra Reggiomediterranea e Boca Melito, mentre il Cotronei Caccuri sarà di scena in casa del Gallico Catona

L'Eccellenza torna in campo, alle 15.30, per disputare la terza giornata del campionato. Al momento sono 3 le formazioni a punteggio pieno: Morrone, Reggiomediterranea e Cotronei Caccuri. I cosentini, dopo il ko in Coppa Italia contro l'Acri, saranno impegnati sul campo del Sersale, squadra reduce dalla sconfitta di Coppa contro il Soriano e che in campionato al momento ha solo un punto in classifica.

Impegno casalingo per la Reggiomediterranea che al "Longhi Bovetto" ospita il Boca Nuova Melito per un derby tutto reggino. Il Cotronei Caccuri ha finora vinto tutte le partite stagionali fra Coppa e Campionato e oggi pomeriggio proverà a continuare la striscia positiva in trasferta, sul campo del Gallico Catona. Tra le squadre che hanno bisogno dei 3 punti per rialzare il morale ma soprattutto per smuovere la classifica ci sono l'Acri, impegnato in casa contro il Soriano, il Gioiosa Jonica che riceve la Bovalinese ed infine Scalea e Isola Capo Rizzuto, impegnate al "Longobucco".

La terza giornata

Acri - Soriano

Gallico Catona - Cotronei Caccuri

Gioiosa Jonica - Bovalinese

Locri - Roccella

Reggiomediterranea - Boca Melito

Scalea - Isola Capo Rizzuto

Sersale - Morrone

Stilomonasterace - Paolana