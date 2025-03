La partita, inizialmente in programma sabato, è stata posticipata di 24 ore e si giocherà nello stadio principale della città dello Stretto. I padroni di casa ospiteranno i lametini, primi in classifica nel massimo campionato di calcio regionale

Il prossimo weekend lo stadio "Oreste Granillo” di Reggio Calabria sarà teatro del big match del campionato di Eccellenza tra la Reggioravagnese e la capolista Vigor Lamezia. La sfida, inizialemente in programma per sabato, è stata posticipata di 24 ore dopo richiesta della società di casa. Con la Vigor saldamente in testa alla classifica con 55 punti e la Reggioravagnese terza a 45 punti. Tra le due squadre c’è la Rossanese a 48.

Il Granillo aprirà le sue porte per la sfida tra amaranto e biancoverdi, domenica 23 marzo alle ore 15:00, mentre sabato spazio al match di Prima Categoria tra Catona e Sporting Polistena.

In previsione di Reggioravagnese - Vigor Lamezia, la società reggina ha aperto la prevendita dei biglietti. L'ingresso sarà gratuito per i ragazzi Under 14, mentre per gli altri spettatori sono disponibili biglietti a prezzi accessibili. La società per l’occasione ha indetto la “Giornata ReggioRavagnese”: non saranno dunque ammessi per l’occasione nessun accredito e/o abbonamento.