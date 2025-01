Il tecnico biancorosso commenta la sconfitta interna per 3-2: «Nei momenti di difficoltà invece di reagire ci abbattiamo e in campionati così queste mancanze si pagano»

Non c'è pace per il Bocale vittima ancora di un calvario di risultati che tiene il club biancorosso prigioniero di una classifica che non lo rispecchia per quanto sta dimostrando quantomeno sotto l'aspetto del gioco.

Nel diciottesimo turno del campionato di Eccellenza, infatti, i ragazzi di mister Lo Gatto cadono in casa contro la Palmese dopo una partita imprevedibile e con continui capovolgimenti. Passano solo tre minuti e Le Piane porta avanti gli ospiti ma, sul finire del primo tempo, il Bocale la ribalta completamente grazie a Sanchez e Romano. Nella ripresa lo sfortunato autogol ha mandato in blackout i locali che, a dieci minuti dal termine, capitolano definitivamente a causa del gol di Lavecchia.

Le parole di mister Lo Gatto

Nel post partita, intervistato ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Piero Lo Gatto: «Siamo andati subito sotto ma, sul finire di tempo, siamo riusciti a capovolgerla. Diciamo che i gol ce li siamo fatti da soli. Nel secondo tempo, su un calcio di punizione laterale, Sanchez colpisce di testa e Lotitto mette il pallone in porta. Da lì è cambiato tutto e la Palmese ha preso coraggio mentre noi, al contrario, ci siamo abbattuti».

E ancora: «Il rigore era netto, ma a parte questo io credo che alla squadra manchi un po' di cattiveria, e bisogna capire che si deve lottare. Nei momenti di difficoltà invece di reagire ci abbattiamo e in campionati così queste mancanze si pagano. Dobbiamo lavorare tanto per ottenere la salvezza, ma è un peccato perché la squadra gioca bene, purtroppo però le partite le perdiamo».