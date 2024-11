Inizia con un pareggio l'avventura del Bocale nell'Eccellenza 2024-25. Il club biancorosso si porta infatti un buon punto dal campo della neopromossa Ardore, archiviando così la precoce eliminazione dalla Coppa Italia Dilettanti. Un pari inaugurale che muove la classifica dunque, ma mister Cosimo Saviano non è del tutto soddisfatto da quanto visto in campo, come afferma ai microfoni ufficiali del club nel post partita.

La partita

Né vincitori né vinti dunque, in un match che ha mostrato un tempo a testa e dunque, sulla carta, il pari può essere anche giusto. La partita si sblocca alla mezz'ora del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio di punizione, infatti, il nuovo acquisto amaranto, Murdaca, risolve la contesa in area con una deviazione davanti al portiere biancorosso. Il vantaggio però dura poco dal momento che, dopo soli tre minuti, l'Ardore torna a galla con Romano che parte in contropiede e, in slalom, supera l'estremo difensore locale. Padroni di casa vicini alla vittoria con un palo allo scadere di partita.

Le parole del tecnico

Ecco le parole del mister: «Qualche nota positiva c'è stata, come la reazione immediata al gol, ma i ragazzi sanno benissimo così gli ho detto fin dal 10 agosto e cioè quella di acquisire la mia mentalità e il mio modo di pensare. prima del loro gol avevamo avuto due occasioni nitide, ma quando vai fuori casa e su quattro occasioni ne concretizzi solo una allora diventa difficile portare punti. Alla fine abbiamo fatto un tempo a testa dunque il pari mi sembra giusto». Il bicchiere però non è mezzo pieno: «Non sono contento - continua Saviano - perché bisogna saper sfruttare le occasioni che si creano, soprattutto in questi campi difficili e contro una squadra allenata da un mister preparato come Alberto Criaco, ed è proprio qui la mia amarezza. Domenica debutteremo in casa, sul campo del Melito, contro l'Isola Capo Rizzuto e spero che anche i tifosi melitesi ci supporteranno nel corso di questa stagione».