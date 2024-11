I biancorossi perdono il derby contro la Reggioravagnese per 0-3 e inanellano la loro quarta sconfitta consecutiva in campionato. Ecco le parole del presidente

Il Bocale non riesce a risollevarsi e, nel derby contro la Reggioravagnese, valido per la nona giornata di campionato, incassa la sua quarta sconfitta consecutiva e peraltro allungando l'astinenza dal gol a 360 minuti.

Un primo tempo giocando quasi ad armi pari (nonostante le pesanti assenze che hanno martoriato il Bocale), con gli avversari forse con maggior controllo della sfera ma con i biancorossi che si sono comunque resi pericolosi con Romano. All'alba della ripresa ecco il gol di Baldeh che sblocca il risultato e da lì forse c'è stata qualche difficoltà in più. Durante il match si è fatto male anche il portiere, Druetto, uscito con l'ausilio dei sanitari. Il definitivo 0-3 è maturato poi nei minuti finali con le firme di Puntoriere e De Leon. Bocale attualmente terz'ultimo a quota 6 punti.

Le parole di Cuzzola

Ecco le parole del presidente biancorosso, Cuzzola, intervistato ai microfoni ufficiali del club nel post gara: «Indubbiamente la panchina corta ci ha penalizzato, ma devo dire che nel primo tempo i ragazzi hanno dato il massimo correndo su tutto il fronte di gioco. Nella ripresa il gol subito ci ha dato una brutta botta ma devo dire che le assenze si sono sentite».

Una squadra, come detto, che non segna da quattro partite consecutive e questo è un dato da non sottovalutare: «Sta al mister capire dove e come intervenire con gli uomini a disposizione nella sua rosa. Certamente è un problema importante non riuscire a mettere la palla dentro, soprattutto perché ci rendiamo quasi sempre pericolosi in ogni partita».

Infine l'augurio al giovane Mezzereb, il quale ha dovuto colmare la prematura uscita dal campo di Druetto tra i pali: «Posso comprendere l'emozione perché anche io, da giovane, ho esordito in porta in una gara importante. La cosa fondamentale è non perdere la testa».