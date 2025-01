Si sono giocati i recuperi della sedicesima giornata del campionato di Eccellenza e che erano in programma lo scorso 12 gennaio tra le tre gare recuperate (tranne Brancaleone-Rossanese, nuovamente rinviata) c'era anche il delicatissimo scontro salvezza Bocale-Ardore, che partiva però dal secondo tempo e sul parziale di 0-0. La posta in palio era davvero alta, vista la classifica di entrambe, e un passo falso poteva essere fatale nel percorso futuro. Alla fine a sorridere sono i biancorossi che esultano grazie a un colpo di testa di Christian Lotitto che permette di scavalcare in classifica proprio le Aquile e tornare in corsa per la salvezza.

Lotitto decide la sfida

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni è proprio il difensore portoghese, il man of the match: «Sono tre punti importantissimi per noi, soprattutto per la classifica e per il morale della squadra. Anche nelle ultime partite avevamo offerto delle buone prestazioni ma è mancato il risultato, poiché è stato sempre negativo. Questi tre punti sono un'iniezione di fiducia per far vedere che stiamo migliorando e che ci siamo».

Serve più cattiveria insomma, quella che è mancata nelle ultime gare: «Ci è mancata un po' di intelligenza nelle ultime uscite - continua il ventiquattrenne - come per esempio domenica scorsa quando vincevamo 2-1 contro la Palmese. Lì non abbiamo saputo gestire e abbiamo perso. da qui a fine campionato sarà una maratona e noi dobbiamo correre perché manca ancora tanto».

Soddisfazione anche per il gol vittoria: «Felice per il gol, ma ero contento anche se avesse segnato qualcun altro, perché prima dell'obiettivo singolo viene quello collettivo». Per dare continuità, adesso il Bocale deve vincere un altro scontro salvezza, quello in casa del fanalino di coda Rende.