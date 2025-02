Torna a vincere il Bocale dopo due turni e, in trasferta, torna a fare bottino pieno dopo quattro giornate. I biancorossi reggini tornano da Rende con tre punti salvezza pesanti e che issano la squadra a quota 18 punti. Vantaggio con Romano nel corso del primo tempo ma i padroni di casa pervengono al pareggio grazie alla rete di Bellopede. Alla fine è Silipigni a ristabilire le distanze e regalare i tre punti ai suoi. Adesso la classifica un po' meno paura.

Le parole di Lo Gatto

Nella consueta analisi post partita, ai microfoni ufficiali del club, è mister Lo Gatto a dire la sua sulla sfida: «Abbiamo preparato bene la partita giocando un buon primo tempo e trovando il vantaggio frutto di un'ottima azione di gioco con Romano. Abbiamo anche avuto altre occasioni per chiuderla però il calcio sappiamo com'è, ovvero quando non la chiudi rischi di animare l'avversario e di prendere gol. Siamo stati anche sfortunati con l'uscita di Gomez per infortunio che peraltro stava facendo benissimo e di conseguenza abbiamo avuto difficoltà nel tenere alta la squadra».

E ancora: «Qualche giocatore era sottotono e di fatti il Rende era riuscito a pareggiare, e magari qualche altra squadra rischiava di tornare a casa senza punti mentre a me è piaciuta la reazione, trovando il nuovo gol del vantaggio dopo pochi minuti. A mio avviso il risultato è giusto ma c'è ancora da lavorare su questa scia».