L'allenatore dei leoni commenta la vittoria per 1-0 contro il Bocale. Un successo arrivato nonostante svariate assenze per infortunio: «Se l'atteggiamento è questo, non mi importa chi scende in campo»

Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile di fila per il Brancaleone in questo campionato di Eccellenza. I Leoni rossoblù, infatti, piegano la resistenza del Bocale nel sesto turno e salgono a quota 10 i classifica. Il primo tempo non è stato entusiasmante con tanto gioco a centrocampo e squadre molto guardinghe.

Due le occasioni da gol più evidenti, una per il Bocale al 21' pt con Romano che tira fuori e la replica di Borrello per il Brancaleone al 31' pt con un bolide di poco alto sulla traversa. Nel secondo tempo la partita si sblocca subito con Violi che al 3'st ha la meglio in una mischia in area e da due passi spiazza Druetto per il gol del vantaggio. A seguire un Bocale ultra-offensivo non riuscirà a raddrizzare il risultato.

Le parole di Marcianò

Comprensibilmente e visibilmente soddisfatto mister Marcianò di questa vittoria che pesa tantissimo. Ecco le sue parole ai microfoni ufficiali del club: «Sicuramente venivamo da una vittoria fuori casa e per questo volevamo dare continuità di risultati, anche se in settimana abbiamo dovuto fare la conta degli infortunati. Chi è stato chiamato in causa però ha fatto una partita superlativa e abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta ma, soprattutto, una grande famiglia che si aiuta nei momenti di difficoltà, e oggi è stato proprio nel momento di difficoltà che è uscita la squadra con gli attributi».

«Una partita così - continua Marcianò -, con la rosa decimata, è una grande vittoria perché nella ripresa soprattutto abbiamo saputo soffrire dopo un primo tempo di studio, anche se siamo andati vicini al gol con Borrello. Nel secondo tempo siamo entrati consapevoli di poter sbloccare la partita e ci siamo riusciti». Ora testa alla prossima: «Cerchiamo di recuperare qualcuno per la prossima partita ma se l'atteggiamento è questo non mi importa chi scende in campo».