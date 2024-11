Il Brancaleone impatta in casa contro il Soriano per 0-0 nel settimo turno del campionato di Eccellenza e si ferma dopo due vittorie consecutive ma, al tempo stesso, allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. Una gara tirata e intensa dove la formazione di Marcianò è stata prevalentemente padrona del campo ma non ha saputo concretizzare, soprattutto dopo l'espulsione ai danni del Soriano che ha portato alla superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Al fotofinish si è rischiata anche la beffa, ma Morabito neutralizza un calcio di rigore di Beceiro.

Le parole di Marcianò

Di tutto questo ne ha parlato mister Marcianò nella conferenza stampa post-gara: «Innanzitutto devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita e sono stati padroni del campo dal primo al novantatreesimo minuto, quando cioè è stato concesso il calcio di rigore al Soriano e abbiamo rischiato di perdere la partita. Sono comunque contento dell'atteggiamento e della prestazione perché abbiamo costruito almeno 4-5 palle gol ma purtroppo siamo stati spreconi negli ultimi 10 metri».

E ancora: «Sicuramente avevamo delle assenze importanti come Godano e Carbone, senza dimenticare che Gianni Galletta ha giocato a mezzo servizio ma la strada intrapresa è quella giusta. Manteniamo la porta inviolata in casa e siamo reduci da sette punti nelle ultime tre gare quindi qualcosa di positivo c'è».

Inizia ad assemblarsi anche l'organico: «Il Brancaleone veniva da due anni importanti con un consolidato 3-5-2, questa estate però abbiamo cambiato molto e, di conseguenza, ci è voluto un po' di tempo affinché i ragazzi assimilassero le metodologie necessarie, ma si stanno calando perfettamente nei meccanismi». Nel prossimo impegno i Leoni rossoblù sono chiamati alla delicata trasferta in casa della capolista Vigor Lamezia.