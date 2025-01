Quarto risultato utile consecutivo per il Brancaleone e terzo clean sheets di fila che fa morale. I Leoni rossoblù, nell'anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza, strappano un pareggio in casa dell'Ardore.

Un pari a reti bianche che comunque muove la classifica e tiene a debita distanza proprio l'Ardore, tra le antagoniste della salvezza. La formazione di mister Marcianò sale a quota 20 punti, appena sopra dalla griglia play out.

Le parole di Marcianò

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio mister Marcianò: «Eravamo consapevoli che non ci attendeva una partita facile, ma i ragazzi hanno fatato una gara di grinta dove hanno rischiato poco, tranne un'occasione loro su calcio piazzato, ma c'è da dire che quando giochi senza attaccanti fai fatica ed è normale. La squadra in generale comunque è conscia di aver tenuto a distanza una diretta concorrente per la salvezza, dunque era importante non perdere».

Per il Brancaleone, adesso, c'è all'orizzonte il doppio impegno casalingo pria contro l'Isola Capo Rizzuto e poi il recupero della sedicesima giornata contro la Rossanese: «Ora doppio impegno casalingo che vogliamo sfruttare al massimo. Ai più giovani chiedo di essere pronti a tutto e di adattarsi in campo, io cerco di insegnarli quello che posso».