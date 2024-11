Il mercato del campionato di Eccellenza, che prenderà il via il prossimo 11 aprile, continua ad essere attivo ed in questo caso lo Scalea di mister Gregorace è protagonista di due colpi sudamericani: uno già annunciato, l’altro invece in dirittura d’arrivo.

L’attaccante argentino Alejandro Musso, classe ’95, è un nuovo giocatore dei tirrenici: arriva dal Sersale, squadra con la quale ha messo a segno 4 reti in cinque match disputati. Musso, dal cognome di chiare origini italiane, ha anche vestito le maglie di Palestrina (serie D), Viale e Ben Hue (serie D argentina), Sant’Agnello, Campo Franco e Badia Polesine.

L’arrivo di Musso va a potenziare l’attacco dei nerostellati: «Un buon elemento che potrà dare una mano alla squadra, avendo già di base un buon gruppo – è il commento di Saverio Gregorace, allenatore dello Scalea - il ragazzo ha una gran voglia di fare bene e si sta impegnando per assimilare gli schemi, siamo fiduciosi».

Tra gli arrivi, dovrebbe esserci anche l’esterno brasiliano “Pedrinho”: ex Acri e Denis Bergamini. La trattativa con il giocatore potrebbe chiudersi a breve e per lo Scalea rappresenterebbe un altro colpo, per dare qualità e per puntare ad essere la rivelazione del torneo.