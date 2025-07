Il tecnico salentino, reduce da un'esperienza positiva in Francia, guiderà ora i rossoneri, che inizieranno il massimo torneo calabrese con otto punti di penalizzazione in classifica

Il Castrovillari ha ufficializzato nelle scorse ore l’ingaggio di Paride Muci come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico pugliese arriva dal Quimper Italia Calcio, una realtà dilettantistica francese con radici italiane, dove ha ottenuto risultati significativi negli ultimi anni. In Francia, Muci, che vanta il patentino UEFA B, ha raggiunto il sesto posto al primo anno e il quarto al secondo, oltre a una storica partecipazione al quinto turno della Coppa di Francia.

La carriera di Muci è iniziata in Italia, dove ha lavorato nelle scuole calcio della provincia di Lecce, prima di trasferirsi in Francia. L’opportunità di allenare il Quimper Italia è arrivata grazie al portale “Il Viaggio Calcistico”, che mette in contatto allenatori italiani con realtà calcistiche estere.

Prima di assumere la guida della prima squadra del Quimper, Muci ha ricoperto anche un ruolo nelle giovanili del club, allenando l’Under 15 e l’Under 16. Ora, il tecnico salentino si prepara ad affrontare la sua nuova avventura sulla panchina del Castrovillari, che arriva da una stagione complicata e si prepara a iniziare il prossimo torneo di Eccellenza con un pesante -8 in classifica.