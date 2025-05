Un impetuoso vortice di emozioni nel finale play out più imprevedibile degli ultimi anni e non solo in campo, ma anche per le vicende fuori dal terreno di gioco che lo avevano coinvolto. La finale con in palio la permanenza nel campionato di Eccellenza la vince il Castrovillari che, dopo una lunghissima trasferta, batte a domicilio l'Ardore e può festeggiare una salvezza che per molti sembrava essersi fatta sempre più complicata. La fine del campionato a pari punti con l'Ardore ma con il privilegio di giocare in casa e con due risultati su tre a disposizione, poi la mazzata del Giudice Sportivo che condanna i Lupi della Sila a un punto di penalizzazione da scontare subito e ben otto la prossima stagione. Di conseguenza il ribaltamento della finale non più in casa e con il solo imperativo della vittoria. Insomma, un turbinio di stati d'animo che sembravano aver annichilito il Castrovillari, ma così non è stato.

Salvezza raggiunta

Allo stadio Vescovado le Aquile amaranto non volano e non riescono a essere rapaci quanto un Castrovillari arrivato con motivazioni altissime e che andavano oltre il risultato sportivo. Eppure l'inerzia della gara si era messa a favore degli uomini di mister Criaco che passano in vantaggio dopo soli sette minuti grazie a uno dei pilastri della squadra, Carmelo Nucera. Prima dell'intervallo però gli ospiti tornano a galla con Falzone. Nella ripresa l'equilibrio permane e dunque ci vogliono i supplementari per decidere chi delle due sarà ancora in Eccellenza. E proprio nell'extra time si rompono tutti gli indugi con il Castrovillari che vola prima con Habachi e dopo con Montano per una salvezza che, considerando tutte le difficoltà di questa annata, risuona come un campionato vinto.