Il Cittanova ritrova la vittoria dopo ben cinque turni di astinenza e lo fa nel derby della Piana, contro la Gioiese che nell'ultimo periodo si è dimostrata la squadra più in forma del campionato di Eccellenza.

Nella diciassettesima giornata del massimo campionato regionale, dunque, i giallorossi si impongono per 2-0 grazie alle reti di Vottari e Khoris tutte nel primo tempo. Tre punti che allontanano la squadra di mister Crucitti dalle zone calde della classifica, posizioni che sicuramente non competono al club.

Le parole di Crucitti

Nel post gara si è espresso lo stesso tecnico Crucitti, intervistato ai microfoni ufficiali del club: «Dopo i quattro gol incassati settimana scorsa, contro la Reggioravagnese, non nego che il morale era a terra, inoltre sapevamo che la Gioiese era un'ottima squadra ma l'approccio dei miei ragazzi è stato da squadra matura, avendo interpretato molto bene a gara e soprattutto con l'unico modo per affrontare questa Gioiese. Abbiamo rischiato poco e, anzi, potevamo chiuderla anche prima».

Un Cittanova, peraltro, che in questo campionato portava tutti gli effettivi: «Da inizio stagione purtroppo siamo stati costretti a una rosa ridotta all'osso e che ci ha costato parecchi punti. Con questa rosa ce la possiamo giocare con tutti poiché posso contare su giocatori di qualità, avendo ritrovato Khoris, e sui nuovi arrivati come Napolitano che sta facendo la differenza. Dobbiamo comunque avere più vivacità in attacco e soprattutto iniziare a fare punti anche in casa nel corso di questo girone di ritorno».