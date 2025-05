Il Cittanova si congeda dalla sua personale stagione dandosi appuntamento a quella 2025/26. Il club giallorosso, nell'ultima giornata del campionato di Eccellenza, perde in casa contro la Paolana anche se c'è da dire che la squadra di mister Crucitti aveva poche motivazioni poiché non doveva più chiedere nulla alla sua annata, mentre la Paolana era in lizza per un posto nei play off. Alla fine termina 1-2 con l'iniziale vantaggio di Novo che viene ribaltato da Stefano e Santangelo.

Le parole di Crucitti

Il risultato contava poco, come accennato, e come dichiarato anche da mister Crucitti nel post partita, ai microfoni ufficiali del club: «Il risultato era di poco conto e dunque proprio per questo ho preferito dare spazio a molti ragazzi. Abbiamo fatto bene nel primo tempo anche se ci mancava sempre quel punto finale per fare gol. Nella ripresa forse meglio loro, anche perché avevano più motivazioni ma nel complesso abbiamo tenuto bene il campo».

Una stagione di alti e bassi quella del Cittanova: «Di questa annata c'è poco di negativo, forse l'unica cosa negativa è la classifica che questa città non merita ma che è frutto della mancanza di esperienza. Ho avuto la fortuna di guidare un gruppo ottimo e che mi ha sempre seguito».

Costruire il futuro

Adesso però c'è un futuro da programmare, soprattutto societario ed è proprio in tal senso l'appello di Crucitti, da vero uomo di calcio: «A me piace immedesimarmi nel luogo in cui sono, e devo innanzitutto dire che Cittanova ha fatto la storia del calcio della Piana e non solo, portando squadre importanti come Catania e Palermo. Per questo spero che tutti gli imprenditori del territorio riescano a scrollarsi di dosso le recenti delusioni e ritornino a investire sulla squadra per continuare a scrivere la storia, perché Cittanova deve tornare quella degli ultimi anni».