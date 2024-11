Jairo Luis Alegria ritorna a regalarsi una giornata in vetta alla Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Aveva già conseguito la prima posizione, a conferma di un rendimento sempre elevato e, per come sta giocando, e dopo aver realizzato due belle reti contro la Morrone, il centravanti del Bocale va di nuovo al comando nella classifica di giornata. Il 26° turno nel torneo di Eccellenza è pertanto all’insegna di Alegria, uno capace con le proprie accelerazioni di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Fra l’altro il centravanti del Bocale era a ridosso della Top Ten per quanto riguarda la classifica generale, che verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30. Con i dieci punti conquistati, sarà riuscito, Alegria, ad entrare nella Top dei migliori dieci del campionato?

Intanto continua a mettersi in mostra Gabriel Colombatti, difensore centrale del Sambiase, squadra giunta alla nona gara consecutiva senza subire reti. Lì dietro, con l’aiuto di uno come Strumbo, non va dimenticato, Colombatti giganteggia e contribuisce ad alzare il muro (ma non va mai dimenticato l’apporto di tutta la squadra in fase difensiva e, nell’ultima gara, in bella evidenza si è messo il debuttante portiere Martino). Sul terzo gradino del podio troviamo quindi Angotti: lui c’è sempre, campionato dopo campionato continua a lasciare il segno. Pesantissimi i gol siglati nelle ultime giornate per la Paolana, squadra tornata in corsa per la permanenza in categoria. E con un Angotti così, tutto viene più facile anche perché, cosa molto importante, il centravanti dei tirrenici trova il modo di colpire laddove conta.

Scorrendo la Top dei migliori dieci di giornata, ecco un altro giocatore della Paolana: stiamo parlando di Paolo Corno, sul quale sono andate a sbattere le speranze dello Scalea di conquistare punti nel derby. Quindi c’è Solomon Manu, del Sambiase: corsa e chilometri in quantità industriale per il centrocampista di Morelli, anche lui fra l’altro da tempo nella Top Ten generale. Non poteva quindi mancare Marco Condemi del Cittanova: impensierisce la retroguardia della Vigor e con le sue giocate tiene sempre in allerta gli ospiti. È in condizioni di forma eccellenti. Per lui una stagione sopra le righe, come quella di Giorgetti del Soriano e di Nucera del Brancaleone, due difensori che vedono la porta avversaria, ma contro i quali è veramente difficile passare. Da parte di entrambi una stagione super sotto molteplici aspetti. A chiudere la Top Ten infine troviamo Bernardi della Vigor Lamezia e Militano della Palmese.