È arrivato dalla Sicilia a stagione in corso. Il Bocale ha puntato anche sull’estro di questo calciatore colombiano per togliersi qualche bella soddisfazione e i risultati stanno arrivando. La squadra del presidente Cogliandro si giocherà la finale di coppa e respira anche aria di play off. E allora, per la seconda settimana di fila, c’è un calciatore biancorosso in vetta alla Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il migliore del 15° turno è il centravanti Jairo Luis Alegria, ancora una volta in grado di offrire una prestazione sopra le righe. Non solo gol, ma giocate che mettono in crisi la difesa avversaria. Il valore in più di una squadra capace di potersela giocare con chiunque e di non conosce ancora i propri limiti, perché è veramente capace di tutto.

Il podio della 15ª giornata è completamente straniero questa settimana: alle spalle di Alegria troviamo infatti Beceiro del ReggioRavagnese e Godoy dell’Isola Capo Rizzuto, calciatori decisivi nell’ottica del risultato finale, ma pure in grado di offrire una costanza di rendimento che ovviamente va premiata. A seguire ecco il solito Carmelo Nucera del Brancaleone: un vero e proprio muro difensivo. Un calciatore puntuale, efficace, elegante: una vera e proprio risorsa, al secondo torneo di fila da protagonista. Bene anche Manu Solomon del Sambiase: under solo sulla carta, motorino inesauribile in mediana. E a proposito di conferme: campionato sopra le righe per Marco Condemi del Cittanova, all’ennesima presenza nella Top Ten dei migliori. Completano la classifica dei più bravi e meritano quindi una citazione Morabito del Brancaleone, Catania della Vigor Lamezia, altro calciatore efficace e puntale, Ferrari del Gioiosa Jonica e Bernardi della Vigor Lamezia.