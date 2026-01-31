Interessante anche il derby della Piana tra Palmese e Virtus Rosarno. Sa di ultima spiaggia invece la sfida salvezza tra Gioiese e Cittanova

Diciannovesima giornata all'orizzonte per il campionato di Eccellenza, e anche questa volta non mancano gli incroci che potrebbero rivoluzionare le gerarchie di vertice. Ecco il programma.

Le prime due

Pesante l'affondo di settimana scorsa da parte della capolista Praiatortora che, vincendo, ha allungato a cinque lunghezze sul Trebisacce. La formazione di Viscardi adesso non deve rilassarsi e tenere a debita distanza i delfini, per farlo però deve cercare di fare bottino pieno nella lunghissima trasferta di Bocale.

Quanto al Trebisacce, l'obiettivo è mettersi innanzitutto alle spalle il pareggio subìto in extremis dalla Db Rossoblù Luzzi e che ha allungato la forbice dalla vetta. Soprattutto, bisogna ritrovare la vittoria che in questo inizio di 2026 ancora non c'è: l'avversario non sarà di quelli facili dal momento che a fare visita è la terza forza del campionato, lo Stilomonasterace.

Le altre gare

Una sfida delicata quella sopra citata, tra la seconda e la terza. Ancor di più perché, contemporaneamente, ci sarà l'altro scontro diretto tra Paolana e Reggioravagnese, rispettivamente quarta e quinta, e dall'esito di queste due sfide si potranno riscrivere gli equilibri play off. Un doppio scontro diretto a cui guarderà con molto interesse la DB Rossoblù Luzzi, impegnata in casa del fanalino di coda Castrovillari, e con la squadra di Magarò chiamata a vincere per approfittare dei due match di vertice.

Cerca continuità il Brancaleone per alimentare un sogno play off peraltro mai nascosto dalla società. I Leoni rossoblù saranno però impegnati sul campo del Soriano Fabrizia quest'ultimo reduce dal pari in casa della Virtus Rosarno. Proprio la compagine rosarnese sarà protagonista nel derby contro la Palmese, in un match da tripla. Ha bisogno di punti la Rossanese, per non tirare troppo la corda con lo spettro play out. I rossoblù saranno di scena in casa dell'Isola Capo Rizzuto. Chiude il programma il delicatissimo scontro salvezza tra Gioiese e Cittanova, in un match che sa di ultima spiaggia.

Il programma

Bocale-Praiatortora

Castrovillari-DBR Luzzi

Gioiese-Cittanova

Isola CR-Rossanese

Palmese-Virtus Rosarno

Paolana-Reggioravagnese

Soriano Fabrizia-Brancaleone

Trebisacce-Stilomonasterace