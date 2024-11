Si sono giocate le partite valevoli per la quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Dopo la sconfitta casalinga nel recupero di mercoledì contro la Reggiomediterranea, la Morrone cade anche a Locri. Un 3-0 netto che permette alla capolista dimister Mancini di ipotecare il campionato e alle inseguitrici della fomazione cosentina di sperare in un aggancio al secondo posto.

Guadagna terreno la Reggiomediterranea che supera 3-2 un volitivo Cotronei Caccuri, mentre al quarto posto della graduatoria si conferma la Paolana. I tirrenici conquistano un ottimo punto in casa dell'Acri, al termine di un derby ricco di emozioni chiuso sull'1-1. In zona play off c'è anche il Sersale, vittorioso per 3-1 in casa di una Bovalinese che non riesce proprio a rialzarsi dalla penultima posizione. Di seguito i risultati finali, il prossimo turno e la classifica

I risultati della 19esima giornata

Acri – Paolana 1-1

Gallico Catona – Soriano 2-0

Gioiosa Jonica - Isola C. R. 2-1

Locri – Morrone 3-0

Reggiomed. - Cotronei Caccuri 3-2

Scalea - Boca N. Melito 1-0

Sersale – Bovalinese 3-1

Stilomonasterace – Roccella 2-0

La classifica

Prossimo turno

Boca Melito-Gioiosa Jonica

Bovalinese-Locri

CotroneiCaccuri-Soriano

Isola C.R.-Sersale

Morrone-Stilomonasterace

Paolana-Gallico Catona

Reggiomediterranea-Scalea

Roccella-Acri