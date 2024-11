Un calcio di rigore di Romero al 43esimo del primo tempo e il 2-0 messo a segno da Franco Carella al 39esimo della ripresa, regalano al Locri 3 punti che avvicinano ancora di più la promozione in Serie D. Nel 24esimo turno, al "Domenico Longobucco di Scalea, la squadra allenata da Renato Mancini inanella la ventesima vittoria in campionato e, in attesa delle gare in programma domani, si porta a 18 punti di vantaggio rispetto alla Reggiomediterranea. Il salto di categoria matematico della squadra del cavallo alato potrebbe arrivare già nella prossima giornata in programma il prossimo 20 marzo.

Nel frattempo è stato ufficializzato il rinvio del match fra Boca Nuova Melito e Acri, il covid che si è abbattuto con 7 positività nel gruppo squadra reggino ha costretto il Cr Calabra ad assumere tale decisione.

La 24esima giornata

Scalea-Locri 0-2 (oggi)

Boca Melito-Acri RINVIATA PER COVID

Bovalinese-Soriano

CotroneiCaccuri-Roccella

Gioiosa J.-Sersale

Isola CR-Gallico Catona

Morrone-Paolana

Reggiomediterranea-Stilomonasterace

La classifica