Pronti, via. Ecco aprirsi il cantiere della Rossanese che, dopo la vittoria del campionato di promozione calabrese girone A, ha voluto riposare bene per ritemprare le forze. Un nuovo campionato, il massimo regionale, una categoria inseguita per anni e ora finalmente allo “Stefano Rizzo” i rossoblù bizantini si confronteranno anche con la propria tradizione che li visti protagonisti regionali e interregionali in duelli rimasti scolpiti nella memoria di tanti.

Sicuramente è presto pensarci, probabile che un filo di emozione possa coinvolgere anche mister Luca Aloisi al debutto nella categoria: «Sicuramente c’è quell’emozione di iniziare subito – confessa il tecnico ai nostri microfoni - ma c’è anche la consapevolezza che bisogna fare ancora meglio di quanto fatto in questi anni, confermandoci senza fare passi falsi. Ognuno di noi lo sente intimamente – continua - c’è quella concentrazione che la categoria comporta. C’è tanta attenzione sul mercato per individuar i tasselli giusti per poi preparare una ideologia di squadra per affrontare degnamente l’eccellenza. Chiuso un ciclo se ne apre un altro, - la conclusione di mister Aloisi - eravamo assillatati per vincere la categoria (Promozione ndr) e finalmente ci siamo riusciti. Ora quell’assillo non c’è pero ora c’è la consapevolezza di voler fare bene».

Intanto i tifosi bizantini torneranno a godere di gare che nel passato erano sempre un vero spettacolo, in campo e sugli spalti. Torneranno i derby con il Castrovillari, ci sarà il confronto con la Vigor Lamezia, tornerà la sfida con la DGS PraiaTortora, insomma, una rassegna di eventi degni della migliore tradizione.

In quanto al mercato, subito dopo la scontata conferma del tecnico Aloisi, probabilmente mai in dubbio, la società si concentrerà in questo scorcio di settimana nel confermare quel gruppo storico che ha creduto nel progetto anche in tempi meno belli. Con l’attaccante Giacomo Bongiorno (’99) è già cosa fatta cosi come sicuramente per i difensori Davide Rizzo (’89) e Antonio Carrozza (’90). Saranno attesi al confronto nella prossima settimana invece il metronomo Giuseppe Lorecchio (’90) e il giovane under Luca Calabrò (2006). Ai saluti il difensore Basualdo (stop all’attività sportiva) con tanti dubbi sulla continuità di Mouhamed Alassani (’88).

Intanto per il mercato rossanese che si impernia sulle intuizioni di Giuseppe Sifonetti, oramai calato nel ruolo senza scarpette chiodate, nell’ambiente circolano diversi nomi. Fari puntati sul centro della difesa, sulla mediana e nel reparto avanzato dove si pensa almeno a un esterno e un centrale. Tra i papabili, potrebbe tornare Michele Canale (nella passata stagione, prima parte con il VE Rende e nella seconda con l’Altomonte RC) mentre a centrocampo mancano pochi dettagli per annunciare l’arrivo di Andrea Castellano, ultimo anno con l’Altomonte RC e prima ancora con lo Scalea. Un nuovo campionato che si sta programmando con certosina attenzione, la categoria va onorata e difesa.