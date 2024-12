Dopo dodici giornate del campionato di Eccellenza c'è un Praia Tortora che guarda tutti dall'alto in basso e con Vigor Lamezia e Reggioravagnese che inseguono, complici anche gli ultimi rallentamenti. E poi la competitiva e sempre affollata zona play off.

Il tutto a suon di gol e dai volti dei cannonieri che stanno caratterizzando (e caratterizzeranno) la corrente stagione. Partita dunque la corsa al bomber, al trono del re dei cannonieri. Anche qui infatti la classifica è molto agguerrita, anche perchè i nomi sono di elevato spessore.

Fioretti al comando

Al comando della classifica cannonieri, dopo dodici giornate, c'è Simone Fioretti. L'attaccante del Soriano insegue uno storico tris dal momento che è il vincitore delle ultime due edizioni della classifica marcatori. Sarebbe un traguardo storico e che riscriverebbe la storia dei cannonieri del calcio dilettantistico calabrese. Attualmente il pistolero conta 9 gol in 12 partite, aggiornati proprio domenica con la doppietta all'Ardore.

Risponde a suon di gol però Tomas Rivadero, secondo a quota 7. L'attaccante sta trascinando il Praia Tortora in vetta alla classifica, anche per lui doppietta domenica. I due bomber, inoltre, si scontreranno nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, dove si giocheranno il pass per la finale.

Sul podio ci vanno Romano e Bongiorno, entrambi a quota 6 centri. Il primo sta cercando di sollevare il suo Bocale da una situazione di certo non facile mentre, il secondo, è l'emblema di una Rossanese in salute.

Folto gruppo invece quello fermo a 5 reti e che vede innanzitutto due rappresentanti della Reggioravagnese: Baldeh e Cordova. Completano il gruppone Petrone, capitano del Praia Tortora, e Riconosciuto della Rossanese.