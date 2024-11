È stato senza ombra di dubbio il migliore in campo e se l’Acri ha conquistato il primo successo in campionato, in gran parte lo deve a Cristian Randazzo. L’estremo difensore classe 2003 ha parato di tutto e di più in casa della Morrone ed è lui a conquistare il primo posto nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Alle spalle di Randazzo ecco l’esterno mancino Marco Mazzotta, classe 2002, vice capitano ed esterno sinistro di un Rende che vince la prima gara in Eccellenza con una squadra imbottita di giovani. Da parte di Mazzotta un gol su rigore, tanta corsa sulla fascia mancina e molta sostanza in difesa. A completare il podio quindi c’è l’attaccante Roversi del Gallico Catona: tre reti in due gare, sei punti per i reggini e un rendimento che inizia a soddisfare.

Fra i migliori di giornata Staropoli della Gioiese (che si riscatta dopo un’espulsione evitabile alla prima giornata) e Morabito della Reggiomediterranea (il migliore della Top Ten nella scorsa settimana, nuovamente protagonista e non solo per il rigore parato). A seguire Matteo Casella della Promosport, Francesco Stillitano dello Stilomonasterace, Flavio Verso del Sersale, Valentino Azzinnaro della Paolana e Santo Buda del Bocale.