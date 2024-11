Un altro importante segnale dato dal Praia Tortora al massimo campionato regionale: chiunque abbia intenzione di occupare i vertici della classifica deve dare conto al club tirrenico. Una vittoria di forza, cinica e voluta quella matura davanti ai propri tifosi contro l'Isola Capo Rizzuto soprattutto per le circostanze in cui è nata. Passano infatti due soli minuti e gli ospiti sono già in vantaggio grazie alla rete di Lettieri ma la formazione di Aita non si scompone e, tra il 14' pt e il 30' pt, trova aggancio e conseguente sorpasso interamente griffato Thomas Rivadero e Isola Capo Rizzuto ribaltata. La squadra del presidente De Rosa è attualmente seconda in classifica e con tutto il diritto di sognare.

Le parole di De Rosa

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio il presidente Giorgio De Rosa: «Innanzitutto dico che mancano 22 punti alla salvezza e, dopodiché, vedremo dove saremo e capiremo quale strada prendere. Oggi abbiamo vinto una gara contro una squadra, a mio parere, tra le più forti del campionato di Eccellenza. I ragazzi hanno avuto una bella reazione dopo lo svantaggio, lottando su ogni pallone contro avversari di esperienza, e quindi tre punti che valgono doppio, L'organico è stato costruito per avere 24 titolari, purtroppo goni domenica recuperiamo un giocatore ma ne perdiamo un altro, con l'infermeria che non è ancora vuota del tutto». Per la seconda della classe adesso c'è da preparare l'ostica trasferta in casa della Palmese.