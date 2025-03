Continua il periodo opaco del Praiatortora con due sole vittorie nelle ultime dodici uscite di campionato, per un andamento che non è assolutamente da squadra che dovrebbe lottare per i play off, almeno stando al bottino conquistato sena considerare la prestazione. In occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza, il club tirrenico non va oltre il 2-2 casalingo contro la Palmese, anche se la squadra di Aita ha saputo ben tenere botta nonostante l'inferiorità numerica per più di un tempo. Apre le danze uno splendido gol di Guerrisi mentre Puoli trova il pari. I neroverdi trovano il nuovo vantaggio con Gioia, su una clamorosa incertezza del portiere Banfi, mentre capitan Petrone fissa di rigore il definitivo 2-2.

Parla il presidente De Rosa

Un punto che complica ancora di più la corsa ai play off ma è il presidente Giorgio De Rosa a commentare la partita, ai microfoni ufficiali del club: «Il pareggio nel complesso è giusto anche se abbiamo avuto diverse occasioni. Diciamo che è un periodo dove non ne va bene una e se prima l'episodio non lo pagavamo, adesso invece sì».

«La squadra ha giocato bene fin dal primo minuto - continua De Rosa – , cercando subito il gol ma purtroppo, alla prima occasione, la Palmese ha trovato il gol della domenica. In questo momento ogni piccolo sbaglio lo paghiamo ma devo dire che i ragazzi hanno sempre reagito. Il calcio però è così e bisogna accettare il verdetto del campo».