Non riesce a ingranare il Praiatortora, con una sola vittoria nelle ultime quattro uscite e al momento è anche fuori dalla griglia play off. Nella ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza, il club tirrenico pareggia tra le mura amiche contro l'Ardore per 1-1 dopo una partita intesa e che ha visto subito l'espulsione di Godoy. In seguito il vantaggio ospite con Sow dopo un vero e proprio pasticcio difensivo che ha messo ancora più in salita la sfida. Nella ripresa, però, Puoli riesce a capitalizzare una bellissima azione corale.

Le parole di Puoli

Proprio Puoli, il migliore nelle fila della squadra di Aita, si è espresso nel post gara ai microfoni locali: «Siamo partiti male ma non sotto l'aspetto del gioco. Sinceramente non si capisce bene la dinamica che ha portato all'espulsione di Godoy, a mio avviso ingiusta. Da lì la gara si è messa in salita e siamo andati in svantaggio, cosa che ultimamente ci sta capitando molto spesso e ogni volta siamo costretti a rincorrere il risultato. In questa occasione ci siamo riusciti ma dobbiamo invertire il trend».

Buona la prestazione dell'attaccante: «Io cerco di dare sempre tutto. Fino a dicembre avrei voluto essere più determinante ma non ci sono riuscito, anche se i risultati sono arrivati lo stesso dal momento che siamo stati primi per diverse settimane e siamo arrivati a giocare e vincere una finale di Coppa Italia Dilettanti. C'è un gruppo fantastico che mette cuore e passione».