Continua il periodo opaco del Praiatortora che allunga a cinque la striscia di partite senza vittoria e adesso la vetta è distante sette punti. Un 2025 ancora senza successi e, proprio per questo, la formazione tirrenica voleva festeggiare con una vittoria la prima in casa del nuovo anno dopo le due trasferte consecutive.

Nella diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza la squadra di mister Aita cade contro il Soriano per 1-2 dopo essere andata in vantaggio con Grosso. Pareggia i conti Beceiro, con quest'ultimo che sigla il sorpasso proprio a tempo scaduto. C'è da dire che i tirrenici hanno giocato anche con un uomo in meno per tre quarti di match.

La delusione di Maitini

Ai microfoni ufficiali del club si è espresso, nel post gara, il centrocampista Nico Maitini: «Potevamo e volevamo festeggiare la Coppa Italia Dilettanti con il nostro pubblico, nella prima in casa del 2025, ma soprattutto volevamo tornare alla vittoria che manca ormai da cinque partite. Purtroppo gli episodi ci hanno condizionato, a parte l'uomo in meno, e dunque diventa difficile contro una squadra ben strutturata come lo è il Soriano anche se noi abbiamo fatto il nostro nonostante l'inferiorità numerica».

«Gli errori ci sono stati anche nelle partite precedenti – aggiunge il centrocampista – , non solo in questo momento, purtroppo ci gira tutto storto e le altre squadre ci fanno pesare i nostri passi falsi. Commettiamo sempre gli stessi errori, soprattutto banali».