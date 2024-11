La formazione di Claudio Morelli batte 2 a 1 l'Isola Capo Rizzuto, mentre i vibonesi non vanno oltre lo 0 a o in casa dello Stilomonasterace

In Eccellenza si è disputato oggi pomeriggio il turno infrasettimanale, valido come ottava giornata del massimo campionato di calcio regionale. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma il 5 novembre.

I risultati dell'ottava giornata

Bocale-Brancaleone 0-1

Cittanova-Dgs Praiatortora 1-1

Gioiosa Jonica-Morrone 3-2

Palmese-Rende 1-2

Paolana-ReggioRavagnese 2-2

Sambiase-Isola CR 3-1

Scalea-Vigor Lamezia 1-0

Stilomonasterace-Soriano 0-0

La classifica

Sambiase 17

Soriano 17

Vigor Lamezia 15

Rende 15

Scalea 13

PraiaTortora 13

Cittanova 12

Palmese 11

Brancaleone 11

Reggio Ravagnese 9

Isola CR 8

Bocale 8

StiloMonasterace 7

Gioiosa J 7

Morrone 5

Paolana 3

Il prossimo turno

Brancaleone-Rende

Dgs Praiatortora-Bocale

Isola CR-Cittanova

Morrone-Sambiase

Paolana-Palmese

ReggioRavagnese-Stilomonasterace

Soriano-Scalea

Vigor Lamezia-Gioiosa Jonica