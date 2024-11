Si sono disputate questo pomeriggio le partite valide per la ventiquattresima giornata del campionato calabrese di Eccellenza, turno cominciato ieri con l'anticipo tra Gioiosa Jonica e Vigor Lamezia terminato sul punteggio di 2-0 per la formazione lametina. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e la prossima giornata in programma per sabato 17 e domenica 18 febbraio.

I risultati

Gioiosa J - Vigor Lamezia 0-2

Rende - Brancaleone 2-0

Sambiase - Morrone 3-0

Scalea - Soriano 1-2

StiloMonasterace - Reggio Ravagnese 0-1

Palmese - Paolana 1-2

Bocale - PraiaTortora 4-1

Cittanova - Isola CR 2-1

La classifica

Sambiase 59

Vigor Lamezia 53

Soriano 43

Cittanova 41

Brancaleone 37

Rende 36

Bocale 35

PraiaTortora 35

Reggio Ravagnese 34

Isola CR 29

Palmese 25

Scalea 24

Paolana 20

StiloMonasterace 18

Gioiosa J 17

Morrone 17

Il prossimo turno

Brancaleone - Palmese

PraiaTortora - Rende

Isola CR - Bocale

Morrone - Cittanova

Paolana - StiloMonasterace

Reggio Ravagnese - Scalea

Soriano - Gioiosa J

Vigor Lamezia - Sambiase