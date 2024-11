Dopo il turno infrasettimanale, si torna in campo per la giornata numero 9. La Vigor cerca il riscatto fra le mura amiche, anche se a porte chiuse. La sorpresa Rende di scena a Brancaleone

Tutte in campo domenica le 16 squadre del torneo di Eccellenza. Il fischio d’inizio è stabilito per le 14,30 e si giocherà la giornata numero 9 di campionato. Ritrovato il comando della classifica, il Sambiase proverà adesso a difenderlo in casa di una Morrone in difficoltà. Battuta l’Isola Capo Rizzuto, la squadra di Claudio Morelli, con il migliore attacco del campionato, va alla ricerca della continuità. Gara “interna” invece, per l’altra capolista Soriano, costretta però a dover fare a meno di due elementi di estro fantasia quali sono Guerrisi e Acosta, entrambi fuori a causa di un infortunio: al “Marzano” di Vibo Marina potrebbe toccare al giovane Giurlanda movimentare il gioco offensivo dei vibonesi, chiamati però ad affrontare un impegno non agevole contro lo Scalea, adesso quinta forza del campionato, assieme a una Dgs Praia Tortora sempre più compatta, tanto da aver conseguito quattro punti nelle gare contro Sambiase e Cittanova. La squadra di Aita giocherà in casa contro un Bocale in crisi di risultati, avendo conseguito solo un punto nelle ultime cinque giornate.

La Vigor Lamezia dopo il colpo a vuoto di Scalea ha soltanto bisogno dei tre punti contro il Gioiosa Jonica, per recuperare il terreno perduto: a causa della squalifica, la gara si giocherà al “D’Ippolito” a porte chiuse. Dopo aver vinto a Bocale, il Brancaleone andrà a saggiare la consistenza del Rende, squadra rivelazione del campionato, reduce da una bella vittoria ottenuta in casa della Palmese. Per la formazione di Viscardi un nuovo match esterno dal quale cercare di trarre ulteriori punti per continuare a respirare aria di alta classifica.

L’Isola Capo Rizzuto di Mesiti tornerà a giocare fra le mura amiche e se la vedrà con un Cittanova in ritardo e, fra l’altro, abbonato ai pareggi: adesso sono sei consecutivi per la formazione di Graziano Nocera. Battuta in casa, la Palmese sarà attesa dalla Paolana ultima della classe e alla ricerca di punti, mentre il ReggioRavagnese affronterà lo Stilomonasterace puntando ancora sulle reti del centravanti Beceiro e con il nuovo tecnico in panchina: dopo le dimissioni di Barillà, adesso tocca a Misiti.

Gare e arbitri

Brancaleone – Rende: Falvo di Catanzaro

Dgs Praia Tortora – Bocale: Marabese di Nichelino

Isola C.Rizzuto – Cittanova: Ferruzzi di Albano Laziale

Morrone – Sambiase: Filippi di Rossano

Paolana – Palmese: Pittella di Crotone

Reggioravagnese – Stilomonasterace: Pasqua di Vibo Valentia

Soriano – Scalea: Frangella di Paola

Vigor Lamezia - Gioiosa Jonica: Gallella di Catanzaro