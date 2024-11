I giallorossi mantengono la distanza di 8 punti sulla seconda. Altra vittoria per il Brancaleone che avvicina la zona playoff. Pari tra Cittanova e Palmese. La classifica aggiornata dopo l'ultimo turno

Si sono giocate questo pomeriggio le partite valide per la diciannovesima giornata del campionato calabrese di Eccellenza, tra queste, particolarmente attesi erano gli scontri al vertice Bocale-Sambiese e Vigor Lamezia-Soriano. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e la prossima giornata in programma per sabato 3 e domenica 4 febbraio.

I risultati della diciannovesima giornata

Bocale - Sambiase 0-1

Brancaleone - Scalea 3-1

Cittanova - Palmese 1-1

PraiaTortora - StiloMonasterace 2-0

Isola CR - Paolana 0-1

Morrone - Reggio Ravagnese 1-2

Rende - Gioiosa J 1-1

Vigor Lamezia - Soriano 4-2

La classifica

Sambiase 46

Vigor Lamezia 38

Cittanova 31

Soriano 31

Reggio Ravagnese 30

Brancaleone 30

PraiaTortora 29

Bocale 29

Rende 28

Isola CR 20

Scalea 20

Palmese 20

StiloMonasterace 18

Gioiosa J 17

Paolana 14

Morrone 10

Il prossimo turno

Paolana - Morrone

Reggio Ravagnese - Vigor Lamezia

Sambiase - Rende

Scalea - PraiaTortora

StiloMonasterace - Isola CR

Palmese - Soriano

Cittanova - Bocale

Gioiosa J - Brancaleone