Si sono disputate questo pomeriggio le partite valide per la trentesima nonché ultima giornata del campionato calabrese di Eccellenza. Con il sipario che cala sulla stagione regolare si sono decise le posizioni definitive per playoff e playout.

Di seguito i risultati dell'ultimo turno, la classifica finale e la griglia con i prossimi incontri.

I risultati

Bocale - Paolana 3-0

Brancaleone - Soriano 3-0

Cittanova - StiloMonasterace 2-0

PraiaTortora - Vigor Lamezia 1-0

Gioiosa J - Palmese 1-3

Isola CR - Morrone 2-2

Rende - Reggio Ravagnese 1-1

Sambiase - Scalea 4-0

La classifica

Sambiase 73 (promossa in Serie D)

Vigor Lamezia 61

Soriano 55

Cittanova 49

PraiaTortora 46

Brancaleone 45

Bocale 44

Rende 42

Reggio Ravagnese 40

Isola CR 36

Paolana 35

Palmese 33

Scalea 31

Gioiosa J 26

Morrone 23 (retrocessa in Eccellenza)

StiloMonasterace 18 (retrocessa in Eccellenza)

Playoff

Vigor Lamezia (finalista playoff)

Soriano-Cittanova (semifinale playoff)

Playout

Scalea - Gioiosa Jonica