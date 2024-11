Il San Luca è pronto per ripartire dal campionato di Eccellenza, dopo la retrocessione dalla Serie D nella passata stagione. Il primo tassello della società giallorossa è stato rappresentato nei giorni scorsi dall'ufficializzazione di Antonino Laganà come nuovo direttore sportivo, mentre in panchina è stato scelto Maurizio Lanzaro. Sarà lui il tecnico che guiderà i giallorossi nella stagione 2024/2025.

La carriera di Lanzaro da calciatore non ha bisogno di presentazioni: dalla Reggina al Real Saragozza, passando per Roma, Palermo, Verona, Cosenza, Empoli, Juve Stabia Salernitana, Foggia e Melfi. Nonostante la sua giovane età, Maurizio Lanzaro ha già allenato in piazze importanti come Seregno in Serie C .

Il nuovo allenatore del San Luca sarà presentato in conferenza nella sala stampa dello stadio Comunale "Corrado Alvaro" giorno 5 agosto.