Una doppietta di Caliò illude i giallorossi ma i reggini trovano il pari con Pagano e Catania. Primo successo in stagione per il Soriano mentre non va oltre lo 0-0 la Vigor Lamezia

Nella sesta giornata del mini torneo di Eccellenza, finisce 2-2 tra la capolista Sersale e il Locri, un pareggio ricco di emozioni che da la possibilità al vittorioso Sambiase di agganciare i lupi giallorossi al primo posto. Prima vittoria in campionato per il Soriano, solo un pari per la Vigor.

Il Sersale pareggia 2-2 contro il Locri. Nel primo tempo il vantaggio giallorosso arriva al 30' con Caliò che gonfia la rete dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giuseppe Leta. Il raddoppio dei catanzaresi arriva al 44': Caliò batte un calcio di punizione che può essere assimilabile ad un corner corto. Il tiro si insacca alle spalle di Zampaglione, con il portiere locrese non esente da colpe. Al riposo si va con i lupi giallorossi sul doppio vantaggio. Nella ripresa il Locri accorcia le distanze al 6': bella azione di Gueye che si veste da assist man e serve Pagano bravo a mettere il pallone alle spalle di Parrottino. Al 21' il Sersale ha la ghiotta occasione per il tris: fallo di Sposato in area locrese e calcio di rigore. Dal dischetto Leta si lascia ipnotizzare da Zampaglione. Come la legge del calcio spesso vuole per ogni gol mancato c'è un gol subito: Catania segna il 2-2 per il Locri. Al 35' il Locri ha la possibilità di portare a casa i 3 punti ma nel festival dei rigori parati si aggiunge anche Parrottino che blocca la conlcusione di Gueye.

Insieme al Sersale al primo posto con 12 punti c'è il Sambiase che batte di misura una volenterosa Palmese. Dopo un primo tempo equilibrato la gara si accende della ripresa. Al 34' i padroni di casa hanno la possibilità per segnare ma dal dischetto Fioretti si a parare un rigore da Zoccali. I giallorossi non ci stanno e la rete la trovano dopo un minuto con Mandarano.

Prima vittoria in campionato per il Soriano. I vibonese segnano subito contro lo Scalea: Figliomeni realizza l'1-0 dopo una manciata di minuti. I biancostellati, però, trovano subito il pari con Richella, alla sua seconda rete consecutiva. Nella ripresa il Soriano trova i primi 3 punti grazie alla rete firmata da Tozzo.

Al D'Ippolito, tra Vigor e Reggiomediterranea arriva l'unico 0-0 della penultima giornata della regular season. Un punto a testa tutto sommato giusto con la Vigor terza in classifica a 11 punti.

La classifica

Sambiase 12

Sersale 12

Vigor Lamezia 11

Reggiomediterranea 8

Scalea 8

Locri 6

Palmese 4

Soriano 3